Чиновников в Самарской области призовут к ответу за бродячих собак

Самара, 9 декабря. Проблема наличия безнадзорных животных в регионе теперь будет решаться на совместных заседаниях межведомственного штаба. Предполагается, что коллегиальный орган будет собираться раз в неделю и даже чаще.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире местной телекомпании жестко высказался о проблемах в этой сфере. Он возложил ответственность за решение этого вопроса на глав муниципалитетов.

«Некоторые недопонимают уровень угрозы — редко ходят пешком», — заметил глава региона.

Дмитрий Азаров сообщил, что деньги на решение проблемы местные власти получают. И если случается такое, что стерилизованная по документам собака рожает щенят, — здесь поле для работы сотрудников правоохранительной сферы.

Ранее в Самаре не сумели найти подрядчика для отлова и стерилизации бродячих животных. На торги никто не заявился. Конкурс объявлен вновь. Теперь уровень оплаты услуг повышен существенно — с 11 до 27 млн рублей.