Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 21:45
21:44
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, как из-за Лазарева его выпроводили из студии Малахова
21:42
Общество
Взносы на капремонт в Самарской области вырастут на 10%
21:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов признался, что не может жить без матери
21:35
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: армия ЦАР не позволит боевикам скрыться от правосудия в соседних странах
21:32
Весь мир
Оазис цивилизации в пустыне: власти Египта начали переезд в новую административную столицу
21:32
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
21:30
Экономика
Экономист Реутов назвал главные отрасли для крупных инвестиций в Крыму и Севастополе
21:28
Общество
Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
21:16
Общество
Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово
21:14
Весь мир
Иностранные инвесторы построят в Ливии крупнейший порт стоимостью 1,5 млрд долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Чиновников в Самарской области призовут к ответу за бродячих собак
Общество
Чиновников в Самарской области призовут к ответу за бродячих собак
pixabay.com  /  Flammaros

Самара, 9 декабря. Проблема наличия безнадзорных животных в регионе теперь будет решаться на совместных заседаниях межведомственного штаба. Предполагается, что коллегиальный орган будет собираться раз в неделю и даже чаще.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире местной телекомпании жестко высказался о проблемах в этой сфере. Он возложил ответственность за решение этого вопроса на глав муниципалитетов.

«Некоторые недопонимают уровень угрозы — редко ходят пешком», — заметил глава региона.

Дмитрий Азаров сообщил, что деньги на решение проблемы местные власти получают. И если случается такое, что стерилизованная по документам собака рожает щенят, — здесь поле для работы сотрудников правоохранительной сферы.

Ранее в Самаре не сумели найти подрядчика для отлова и стерилизации бродячих животных. На торги никто не заявился. Конкурс объявлен вновь. Теперь уровень оплаты услуг повышен существенно — с 11 до 27 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Чиновников в Самарской области призовут к ответу за бродячих собак
самара самарская область бродячие животные
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать