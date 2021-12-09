Квартиру — студентке, авто — пенсионерке: в Самаре вновь разыграли призы за вакцинацию

Самара, 9 декабря. В регионе во второй раз разыграли ценные призы в рамках акции «Вакцинация — это жизнь!». В розыгрыше приняли участие более 440 тысяч жителей области, сделавших прививку от COVID-19 в период с начала кампании по вакцинации.

В число участников автоматически попали и все те, кто участвовал в первом розыгрыше акции, но остался без призов. Главный лот — 1-комнатная квартира в Самаре — достался на этот раз 22-летней студентке Юлии Федрушковой. Она учится на 4-м курсе технического университета.

А пенсионерке из Самары Лидии Степановой жребий выдал автомобиль. Причем победительница отметила свой день рождения буквально накануне розыгрыша.

Еще 1000 человек получили сертификаты номиналом по 4000 рублей.

«На сегодняшний день в Самарской области привито первым компонентом вакцины более полутора миллионов жителей, что составляет почти 77% от необходимого порога вакцинации для достижения коллективного иммунитета. По охвату вакцинации среди субъектов Российской Федерации Самарская область входит в топ 10 регионов. И, безусловно, викторина стала отличным подспорьем в стимуляции жителей к вакцинации», — прокомментировал событие замминистра здравоохранения региона Павел Золотарев.

Третий этап акции с тем же набором призов состоится 22 декабря. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо успеть вакцинироваться от COVID-19 до 20 декабря.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о вероятности введения штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19.