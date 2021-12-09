Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 20:11
20:11
Армия
Бойцы ВСУ пожаловались на недовольных местных жителей линии разграничения в Донбассе
20:07
Весь мир
Сирия примет Арабскую энергетическую конференцию в 2024 году
20:05
Армия
PM: США сделают ставку на авианосец Harry S. Truman в «войне» с Россией на Балтике
20:03
Весь мир
Караван мигрантов достиг мексиканского штата Пуэбла
20:01
Общество
Психолог Миллер рассказала о скрытых свойствах главного цвета 2022 года
20:00
Видео
Благотворительный магазин для многодетных семей открылся на Кавказе
19:59
Наука
Роскосмос перенес на резервную дату запуск ракеты «Протон-М» со спутниками «Экспресс»
19:59
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с большегрузами под Тюменью
19:58
Общество
Квартиру — студентке, авто — пенсионерке: в Самаре вновь разыграли призы за вакцинацию
19:58
Общество
Вирусолог Альтштейн призвал не давать QR-коды бессимптомно переболевшим COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Квартиру — студентке, авто — пенсионерке: в Самаре вновь разыграли призы за вакцинацию
Общество
Квартиру — студентке, авто — пенсионерке: в Самаре вновь разыграли призы за вакцинацию
pixabay.com  / 

Самара, 9 декабря. В регионе во второй раз разыграли ценные призы в рамках акции «Вакцинация — это жизнь!». В розыгрыше приняли участие более 440 тысяч жителей области, сделавших прививку от COVID-19 в период с начала кампании по вакцинации.

В число участников автоматически попали и все те, кто участвовал в первом розыгрыше акции, но остался без призов. Главный лот — 1-комнатная квартира в Самаре — достался на этот раз 22-летней студентке Юлии Федрушковой. Она учится на 4-м курсе технического университета.

А пенсионерке из Самары Лидии Степановой жребий выдал автомобиль. Причем победительница отметила свой день рождения буквально накануне розыгрыша.

Еще 1000 человек получили сертификаты номиналом по 4000 рублей.

«На сегодняшний день в Самарской области привито первым компонентом вакцины более полутора миллионов жителей, что составляет почти 77% от необходимого порога вакцинации для достижения коллективного иммунитета. По охвату вакцинации среди субъектов Российской Федерации Самарская область входит в топ 10 регионов. И, безусловно, викторина стала отличным подспорьем в стимуляции жителей к вакцинации», — прокомментировал событие замминистра здравоохранения региона Павел Золотарев.

Третий этап акции с тем же набором призов состоится 22 декабря. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо успеть вакцинироваться от COVID-19 до 20 декабря.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о вероятности введения штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Квартиру — студентке, авто — пенсионерке: в Самаре вновь разыграли призы за вакцинацию
самара самарская область призы вакцинация от covid-19
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать