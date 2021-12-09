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Уроженец Самары Арсен Захарян признан лучшим молодым футболистом года в России
Спорт
Уроженец Самары Арсен Захарян признан лучшим молодым футболистом года в России
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 9 декабря. Российский футбольный союз подвел итоги премии «Первая пятерка». В ходе голосования 100 футбольных специалистов определился лучший молодой игрок 2021 года. Им стал Арсен Захарян из московского «Динамо».

Премия вручается игрокам с российским гражданством не старше 21 года, сыгравшим не менее трети матчей во внутреннем первенстве.

В итоговом топ-листе оказались два уроженца Самарской области. Арсен Захарян родился и рос в Самаре, воспитывался как футболист в системе «Крыльев Советов». Его первым тренером был Владимир Королев, ушедший из жизни в октябре этого года.

Затем Захарян перешел в тольяттинскую Академию имени Коноплева, откуда попал в московское «Динамо». На счету 18-летнего футболиста уже есть 4 матча за национальную сборную России.

4-е место в голосовании занял 21-летний Наиль Умяров из московского «Спартака». Он родился в Сызрани, футбольное образование получал в «Сызрани-2003» и Академии имени Коноплева, откуда перебрался в столичное «Чертаново», а затем в «Спартак».

В топ-5 лучших молодых футболистов также попали Гамид Агаларов из «Уфы», Константин Тюкавин из московского «Динамо» и Даниил Хлусевич из тульского «Арсенала».

Ранее ФАН сообщал, что фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» покинули трибуны в ходе первого тайма матча этих команд в Самаре. К акции протеста против действий силовиков после матча ЦСКА с «Зенитом» присоединились активные болельщики почти всех российских клубов.

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Все новости / Спорт / Уроженец Самары Арсен Захарян признан лучшим молодым футболистом года в России
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