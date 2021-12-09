Самарский губернатор высказался о штрафах для граждан, не привитых от COVID-19

Самара, 9 декабря. Глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира в студии местной телекомпании высказался о вероятности введения штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19. Подобные санкции уже действуют в ряде зарубежных государств.

По словам губернатора, введение штрафов для непривитых граждан не планируется ни в регионе, ни в целом по России.

«Вы знаете, что позиция Российской Федерации и лично президента страны исходит из того, что надо убеждать, объяснять и находить аргументы для людей в вопросе сохранения здоровья», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Накануне Самарская губернская дума поддержала федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Ранее ФАН сообщал, что жители Самары заметили недалеко от города грузовик с надписью «Вакцины для детей».