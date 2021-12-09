Приучаем: почему в самарских автобусах настаивают на входе через переднюю дверь

В самарских городских автобусах уже почти месяц действует новая схема посадки-высадки пассажиров. Вход только через переднюю дверь, выход — через среднюю или заднюю (при наличии задней). Горожане не перестают возмущаться, власти обещают отреагировать, но ничего не меняется. ФАН разбирается, в чем причина.

Введут турникеты?

Новые правила входа в автобусы в Самаре, следующие по муниципальным маршрутам, введены 8 ноября — сразу после периода нерабочих дней, который в Самарской области длился две недели. То есть в первое после долгого перерыва «полноценное» рабочее утро горожане столкнулись с тем, что ехать на работу (в школу, вуз и т. п.) получается дольше обычного.

Происходит следующее: автобус подъезжает к остановке, толпа пассажиров привычно продвигается к широкой средней двери. Там — просторная накопительная площадка, и у средней двери обычно всегда сидел кондуктор. Но теперь открывается только передняя дверь. После некоторой паузы люди на остановке соображают, что надо идти вперед. Средняя дверь все это время закрыта, люди, собирающиеся выходить, начинают нервничать и кричать водителю, чтоб открыли. Кондуктор, сидящая теперь возле водительской кабины, кричит в ответ раздраженно:

«Сейчас откроет!»

Средняя дверь открывается, когда все на остановке от нее уже отошли.

Заходящие с улицы в переднюю дверь сразу же на входе расплачиваются за проезд с кондуктором. Это не всегда быстро, кто-то расплачивается наличкой, и ему нужно отсчитать сдачу, у кого-то карта в стоп-листе, и нужно достать другую карту либо все ту же наличку. Когда час пик и много людей, на входе собирается очередь.

Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров

Из-за этого автобус проводит на каждой остановке гораздо больше времени, чем прежде. И на каждой остановке раздаются возмущенные голоса.

Больше всех, разумеется, достается кондукторам. Кто-то из них ссылается на то, что новые правила установлены перевозчиком. Кто-то явно наслаждается новой ролью и рьяно отстаивает новую схему, затевая перепалку с пассажирами. Их понять можно: теперь не надо бегать по салону, и не пропустишь ни одного безбилетника: сиди на одном месте и обилечивай каждого входящего.

«Приучаем вас», — с каким-то нездоровым удовольствием высказалась одна из кондукторов в присутствии корреспондента ФАН.

На вопрос, к чему именно приучают, никакого внятного ответа не последовало. Кондуктор в другом автобусе предположила, что их скоро совсем сократят, а на входе поставят турникеты с валидаторами.

В предприятии «СамараАвтоГаз» не дали никакого ответа на вопрос ФАН, предполагается ли в будущем установка турникетов на входе в автобусы.

Много лет подобная схема действовала в наземном общественном транспорте Москвы, но в столице в итоге ее сочли нецелесообразной и экономически неэффективной.

Удивительным образом как раз вскоре после того, как Москва отказалась от турникетов, в Самаре решили провести эксперимент ровно с такой же схемой. Турникеты установили на 6-м троллейбусном маршруте. Судя по всему, эксперимент ожидаемо признали неудачным, потому что турникеты демонтировали.

Впрочем, кондукторов на «шестерку» не вернули. Снабдили валидаторами водителей и организовали выход через переднюю дверь. Но сейчас из-за реконструкции дороги 6-й троллейбус ходит по сокращенному маршруту, и на нем низкий пассажиропоток. Что будет при возвращении на прежнюю трассу и с прежней заполненностью салонов — неизвестно. Возможно, вернут кондукторов.

На остальных троллейбусных и трамвайных маршрутах экспериментов не проводят. Кондукторы наличествуют даже в подвижном составе, оборудованном бесконтактными валидаторами у каждой двери. Собственно, кондукторы эти валидаторы и обслуживают. Включают их перед выходом на смену, программируют, вставляют чековые рулоны, затем по завершении смены снимают показания.

Ни словами, ни действиями ТТУ и дептранс Самары не обозначают намерения ввести устаревшую и нецелесообразную турникетную систему. При обновлении парка закупается современный подвижной состав с низким полом, большим количеством дверей и широкими дверными проемами. То есть сконструированный так, чтобы пассажиры заходили в салон и выходили из него максимально быстро и с наименьшими трудностями.

Автобусы в Самаре — это «другое государство». Муниципальные маршруты обслуживает частное предприятие «СамараАвтоГаз». Недавно у него сменился собственник. Новый владелец связан с бизнес-компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки в Подмосковье. Связана ли как-то новая схема посадки в автобус со сменой владельца компании или так просто совпало по времени, доподлинно неизвестно.

Администрация бессильна?

Скорость движения автобусов — еще один повод для переживаний самарцев. Многие считают, что поскольку из-за новой схемы посадки автобусы дольше задерживаются на остановках, они выбиваются из графика, и водители вынуждены ускоряться, что создает дополнительную опасность.

Так, на днях в гололедицу врезался в столб у Губернского рынка автобус 67-го маршрута. В ГИБДД, выясняя обстоятельства, озвучили версию о том, что водитель ехал быстрее, чем следовало в этих условиях.

Prt Scr vk.com / ДТП 163 Самара

Горожане предположили, что это может быть следствием того, что водитель, приближаясь к конечной остановке, нагонял свой график. Да и ситуация, когда водитель постоянно вынужден слушать возмущения пассажиров, тоже не способствует безопасности вождения.

В предприятии «СамараАвтоГаз» корреспонденту ФАН заявили, что к сбоям в графике движения увеличенное время на остановках не приводит. Это сложно подтвердить или опровергнуть, потому что жалобы пассажиров на нерегулярность движения автобусов звучат постоянно. И власти после прокурорских проверок периодически выписывают предприятию штрафы за сбои в движении или невыпуск автобусов на линию.

Но кроме этих штрафов, по большому счету, у администрации города нет прямого влияния на решения перевозчика. В отличие от ТТУ, «СамараАвтоГаз» не является муниципальным предприятием. И требовать изменения схемы посадки в автобус чиновники от частного перевозчика формально не вправе.

«Обсудим с перевозчиком новую схему посадки», — с небольшими вариациями такой ответ в дептрансе возмущенным пассажирам дают уже третью неделю подряд.

В конце ноября по этому высказалась уже и глава города Елена Лапушкина.

«Посмотрим, может быть, откажемся от этой схемы», — высказалась градоначальница.

Но и после ее слов ничего не изменилось.

Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров

Дефицит кондукторов или забота о здоровье?

Перевозчик, а следом и чиновники поначалу объясняли новую схему большим дефицитом кондукторов. И действительно, объявления «Вход через переднюю дверь» появились на некоторых автобусах еще до 8 ноября. Обилечивал входящих водитель, пассажиры тоже возмущались, но это было несистемным явлением, и это можно было понять.

Кондукторы — те, кто постоянно контактирует с большим количеством людей. И, разумеется, даже чисто по теории вероятности среди них может быть больше заболевших как коронавирусом, так и банальным ОРВИ. Правда, резкая нехватка кадров проявилась как раз к той дате, когда должно было быть выполнено требование Роспотребнадзора о вакцинации не менее чем 60% сотрудников предприятий. А следом эта норма была увеличена и до 80%.

Что удивительно, в муниципальном трамвайно-троллейбусном управлении в это же самое время и в тех же самых условиях кондукторов хватает для выпуска на все маршруты. Это вызывает определенные вопросы.

«Насколько я знаю, дефицит кондукторов и водителей в «СамараАвтоГазе» связан не только с пандемией. Люди бегут оттуда, не выдерживая условий работы. Большая текучка кадров в этой организации наблюдается уже не первый год», — высказал ФАН свое мнение Андрей Сазонов, журналист, администратор самарских транспортных сообществ.

Но на самом деле и в автобусах в течение ноября и в начале декабря не наблюдалось тотального дефицита кондукторов. Они есть почти в каждом салоне на абсолютном большинстве маршрутов. И мантра о том, что посадка в переднюю дверь — временная и вынужденная мера, связанная с нехваткой кадров, перестала казаться правдоподобной даже самим перевозчикам.

Теперь появилась новая версия, основанная на том, что новая схема посадки — забота перевозчика о здоровье пассажиров.

«Данная мера позволяет дисциплинировать пассажиров надевать защитные средства в общественном транспорте», — такой аргумент приводится в официальном ответе представителей компании «СамараАвтоГаз» на запрос корреспондента ФАН.

Даже если бы так было на самом деле (хотя непонятно, как вход через ту или иную дверь меняет решение пассажира надеть или не надеть маску), это не отменяет очевидности факта, что при новой схеме пассажиры скапливаются в большом количестве в маленьком пространстве, вынуждены стоять и двигаться вплотную друг к другу. А это идет вразрез с постулатом о необходимости соблюдения социальной дистанции. Но по версии руководства «СамараАвтоГаза», напротив, в автобусах предприятия делается все, чтобы люди не заражались.

«Весь комплекс мер, принимаемых и реализуемых перевозчиком: новая схема посадки, вакцинация сотрудников, дезинфекция подвижного состава, установка рециркуляторов воздуха в подвижном составе, — направлен на стабилизацию ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса», — заявили ФАН в пресс-службе «СамараАвтоГаза».

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области усомнились в том, что ведомство должно сформировать свою позицию относительно скоплений народа при посадке в автобусы. В пресс-службе Роспотребнадзора предложили ФАН составить официальный запрос и ожидать ответа, согласно законодательству, в течение семи дней, добавив, что решения на этот счет должен принимать оперштаб Самарской области.

Из-за всего происходящего остается ощущение непонимания истинных причин, по которым самарцев вынуждают пользоваться автобусами именно таким образом. И непонятна нерешительность (или нежелание?) городских чиновников в том, чтобы как-то повлиять на ситуацию или хотя бы дать ей удовлетворительное объяснение. Имеющиеся версии противоречат здравому смыслу.

«Вообще, это полный абсурд, когда частная компания в одностороннем порядке решает, как именно организовать вход и выход пассажиров, не согласовав этот вопрос с властями и с общественностью. Если организации не хватает кондукторов и водителей, то этот вопрос надо решать не за счет пассажиров, а за счет изменений условий труда сотрудников, чтобы люди хотели идти туда работать», — прокомментировал ситуацию транспортный эксперт Андрей Сазонов.

Между тем в Самаре наступили зимние холода. И теперь лишнее время ожидания автобуса, а затем очереди перед дверью в салон — это еще и дополнительный риск заболеть. Кстати, кабина водителя в МАЗах, составляющих основу автопарка в Самаре, практически ничем не отгорожена от постоянно и подолгу открытой передней двери, что чревато простудами и для водителей. А значит, невыходами в рейсы автобусов. Кто решится прервать эту цепочку последствий абсурдного решения?