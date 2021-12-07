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МЧС присвоило высокий ранг сложности пожару в торговых павильонах Самары

Происшествия
МЧС присвоило высокий ранг сложности пожару в торговых павильонах Самары
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 7 декабря. Торговые павильоны на площади 600 квадратных метров вспыхнули огнем в Самаре. Спасатели присвоили пожару высокий уровень сложности, сообщили в МЧС России.

Эвакуация людей не проводилась. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

В ликвидации огня задействовано более 100 спасателей и 33 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить.

Накануне пожар произошел в исправительной колонии №4 в Новгородской области. В результате возгорания погиб один заключенный.

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пожар мчс самара
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