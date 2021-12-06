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Пьяный водитель «Приоры» под Самарой влетел под грузовик и остался жив

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 20:25
Происшествия
Пьяный водитель «Приоры» под Самарой влетел под грузовик и остался жив
pexels.com  /  energepic.com

Самара, 6 декабря. Не совсем обычное ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник на выезде из Самары в районе поселка Стройкерамика. «Лада Приора» влетела на скорости под попутный грузовой автомобиль.

Как рассказали очевидцы, несмотря на то, что весь перед легкового автомобиля был смят, водитель «Приоры» остался жив — сработала подушка безопасности. Он самостоятельно выбрался из автомобиля, и стало ясно, что водитель сильно нетрезв. Под его ногами валялись бутылки с алкоголем. А спидометр авто застыл на отметке 150.

По всей вероятности, разогнавшись, пьяный водитель просто не заметил идущий впереди большегруз. Тот факт, что грузовик двигался в попутном направлении и «уходил» от удара, видимо, и спас жизнь водителю легковушки.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре в течение одних суток в разных районах провалились под землю сразу две автомашины.

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дтп самара происшествие самарская область
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