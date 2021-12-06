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Превратилась в мумию: одинокую старушку в Самаре обнаружили через год после смерти
Происшествия
Превратилась в мумию: одинокую старушку в Самаре обнаружили через год после смерти
maps.yandex.ru  /  Яндекс.Карты

Самара, 6 декабря. В областном центре в квартире одной из пятиэтажек по улице Мичурина обнаружили тело пенсионерки. По предварительным данным, старушка умерла около года назад, ее труп за это время успел превратиться в мумию.

Следов насилия не обнаружили. Женщина лежала на байковом одеяле, постеленном на пол, а сверху была укрыта теплым покрывалом.

Следователи провели опрос соседей. И выяснили, что кто-то из них обратил внимание еще несколько месяцев назад, что старушку давно не видно. Но не стал бить тревогу.

Неизвестно, есть ли у умершей родственники. Вызывает вопросы и бездействие социальных органов, не придавших значения долгому отсутствию каких-либо сведений о престарелой женщине.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре арестовали мать 4-летней девочки, найденной мертвой на съемной квартире.

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самара мумия происшествия
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