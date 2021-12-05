Самарский университет может стать базой для испытаний частных космических спутников

Самара, 5 декабря. Роскосмос намерен создать инфраструктуру для испытаний и сертификации частных коммерческих спутников. Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева готов стать площадкой для этого проекта.

«Существующая инфраструктура, которой располагает ракетно-космическая отрасль, ориентирована на крупные проекты и сложную систему государственных испытаний и сертификации. Поэтому любые испытания ракетно-космической техники в рамках данной инфраструктуры имеют очень высокую стоимость», — пояснил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.

Площадки при аэрокосмических вузах призваны создать доступную инфраструктуру для частных космических стартапов. Пилотный проект планируется создать в Самаре при содействии РКЦ «Прогресс». Предполагается, что по итогам испытаний коммерческие компании смогут получать сертификат о соответствии и разрешение на вывод спутников в космос.

Желание участвовать в подобных проектах обозначил и ряд других профильных российских вузов.

Ранее ФАН сообщал, что созданная в Самаре ракета «Союз-СТ-Б» успешно, хоть и с третьей попытки, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.