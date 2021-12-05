Рогозин пошутил над самарской ракетой, запущенной во Французской Гвиане

Самара, 5 декабря. С космодрома во Французской Гвиане с третьей попытки удалось отправить в космос ракету «Союз-СТ-Б». Она выведет на орбиту два навигационных спутника Galileo.

В первый раз старт пришлось отложить из-за технической неготовности с французской стороны. Затем вмешалась непогода. Обильные осадки превратили стартовую площадку в зеркальную поверхность, что позволило сделать забавный снимок, на котором ракета отражается в полную величину.

«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли», — пошутил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Космодром Куру, с которого производился запуск, находится в южном полушарии нашей планеты.

Ранее ФАН рассказывал о погодных аномалиях в Самарской области. Метеорологи зафиксировали превышение рекорда температуры воздуха, отмеченного в 1917 году.