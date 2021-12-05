Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 21:35
21:34
Весь мир
Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН
21:31
Весь мир
Президент ЦАР обвинил оппозицию в попытках срыва общенационального диалога
21:30
Общество
Эксперт по ЖКХ Бредец подвергла критике качество уборки снега в Петербурге
21:23
Общество
Обращение в СК с просьбой проверить творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron оказалось шуткой
21:17
Происшествия
Противников баллотирующегося в президенты Франции Земмура задержали в пригороде Парижа
21:12
Происшествия
В Воронежской области два месяца ищут пропавшего без вести худощавого мужчину
21:09
Общество
Рогозин пошутил над самарской ракетой, запущенной во Французской Гвиане
21:04
Весь мир
Тунисский суд приговорил террориста ИГ к 48 годам тюрьмы
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Златопольский
20:50
Экономика
Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы по росту экономики США в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рогозин пошутил над самарской ракетой, запущенной во Французской Гвиане
Общество
Рогозин пошутил над самарской ракетой, запущенной во Французской Гвиане
Telegram  /  Telegram-канал РОГОЗИН

Самара, 5 декабря. С космодрома во Французской Гвиане с третьей попытки удалось отправить в космос ракету «Союз-СТ-Б». Она выведет на орбиту два навигационных спутника Galileo.

В первый раз старт пришлось отложить из-за технической неготовности с французской стороны. Затем вмешалась непогода. Обильные осадки превратили стартовую площадку в зеркальную поверхность, что позволило сделать забавный снимок, на котором ракета отражается в полную величину.

«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли», — пошутил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Космодром Куру, с которого производился запуск, находится в южном полушарии нашей планеты.

Ранее ФАН рассказывал о погодных аномалиях в Самарской области. Метеорологи зафиксировали превышение рекорда температуры воздуха, отмеченного в 1917 году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рогозин пошутил над самарской ракетой, запущенной во Французской Гвиане
космос самара ракета роскосмос рогозин спутники космодром куру
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать