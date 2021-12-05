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«Жара» в декабре: в Самарской области побит погодный рекорд 104-летней давности

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 18:15
Общество
«Жара» в декабре: в Самарской области побит погодный рекорд 104-летней давности
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 5 декабря. История наблюдений за погодой в самарском регионе пополнилась в минувшую субботу сразу несколькими рекордами. Абсолютные значения температуры воздуха зафиксированы на семи метеостанциях.

В поселке Аглос воздух прогрелся 4 декабря до 4,7 градуса по Цельсию. Всего на 0,1 градуса «холоднее» было в Самаре, Кинель-Черкассах и Сызрани. В этих населенных пунктах обновились рекорды девятилетней давности.

А вот на северо-востоке области, в поселке Серноводск, побито «достижение», державшееся 104 года. В декабре 1917-го метеорологи зафиксировали показания термометра плюс 3,3 градуса. В декабре 2021-го — 3,5 по Цельсию.

На метеостанции в Клявлино перекрыты показания 1979 года, в Челно-Вершинах обновились данные, считавшиеся рекордными с 1961 года.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре 30 ноября наблюдалась небывалая гололедица, с которой городские власти справились далеко не по всему городу. Это послужило поводом для прокурорской проверки.

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Все новости / Общество / «Жара» в декабре: в Самарской области побит погодный рекорд 104-летней давности
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