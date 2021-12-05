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Федеральный фонд ЖКХ поможет сделать востребованным метрополитен в Самаре
Экономика
Федеральный фонд ЖКХ поможет сделать востребованным метрополитен в Самаре
 /  пресс-служба компании «СПб Реновация»

Самара, 5 декабря. В Москве заключено соглашение между правительством Самарской области и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Документ предполагает возведение в Самаре территорий комплексного развития.

«Это соглашение непосредственно связано с реализацией проекта, под который мы получили средства инфраструктурного бюджетного кредита — на завершение строительства первой ветки метро. Она позволит обеспечить доступность центра города для территорий, над которыми мы вместе работаем по комплексному развитию. Это новое, комфортное жилье для жителей Самарской области», — пояснил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Планируется снос аварийного жилья и строительство взамен 260 тыс. кв. м нового жилищного фонда с социальной инфраструктурой.

«Самаре необходимо развитие, а освоение новых территорий — это именно то, что сегодня нужно практически каждому городу-миллионнику», — заметил гендиректор фонда ЖКХ Константин Цицин.

Он также выразил надежду, что комплексное развитие затронет и другие территории в самарском регионе.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре группа архитекторов предложила застроить территорию, на которой располагается здание уникального вертикального элеватора, не признанного объектом культурного наследия.

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жкх самара строительство самарская область
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