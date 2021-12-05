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Хинштейн предложил «снести» архитекторов, покушающихся на «башни-близнецы» в Самаре
Общество
Хинштейн предложил «снести» архитекторов, покушающихся на «башни-близнецы» в Самаре
Pr Scr wikimapia.org  /  Pr Scr wikimapia.org

Самара, 5 декабря. В областном центре снова возникли дискуссии насчет будущего двух башен элеватора, возвышающихся на берегу реки Самары при въезде в историческую часть города. Группа архитекторов предложила их снести и заменить отчасти похожими стеклянными башнями.

Проект был представлен на заседании градостроительного совета и сразу же вызвал массу протестов. Помимо стеклянных башен, призванных «сохранить память места», архитекторы предлагают застроить прилегающую территорию жилыми домами.

«Правильнее всего снести этих горе-архитекторов», — высказался в своем Twitter-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий пообещал сделать все возможное, чтобы подобный проект не был реализован.

Вертикальный элеватор, построенный на высоком берегу недалеко от устья реки Самары, на момент возведения (1980 год) был уникальным инженерным сооружением, не имевшим аналогов в СССР.

Самарские «башни-близнецы» находятся в границах исторического поселения, регламент которого до сих пор не утвержден. Что и позволяет возникать проектам застройки территории.

Относительная «молодость» элеватора помешала включить сооружение в список объектов культурного наследия. Затем возникла идея признать башни архитектурной доминантой Самары и взять под охрану на этом основании. Но на нынешний момент статус сооружения остается неопределенным.

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Все новости / Общество / Хинштейн предложил «снести» архитекторов, покушающихся на «башни-близнецы» в Самаре
самара архитектура градостроительство
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