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ЦСКА без поддержки фанатов обыграл в Самаре «Крылья Советов»
Спорт
ЦСКА без поддержки фанатов обыграл в Самаре «Крылья Советов»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 4 декабря. В матче 17-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в гостях обыграл самарские «Крылья Советов» с минимальным счетом 1:0. Победный гол забил только что вышедший на замену Бохинен после того как Эджуке обыграл на фланге четверых самарцев и выдал точную передачу.

По ходу встречи «Крылья Советов» имели серьезное игровое преимущество, но несколько раз ворота ЦСКА спас вратарь Акинфеев, признанный в итоге лучшим игроком матча.

Игра отчасти напомнила сценарий матча первого круга в Москве, когда «Крылья» полтора тайма доминировали и вели в счете, но в последней четверти игрового времени армейцы переломили ход игры в свою пользу и добились победы. После того матча и до следующей встречи с «Крыльями» у ЦСКА была длительная серия без побед.

Активные фанаты ЦСКА не смогли стать свидетелями победного гола в Самаре. Они покинули трибуны «Солидарность Арены» на 19-й минуте. Фанатский сектор «Крыльев Советов» опустел еще раньше — на 13-й минуте. Эта акция протеста против действий силовиков на матче предыдущего тура ЦСКА — «Зенит» была анонсирована заранее.

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Все новости / Спорт / ЦСКА без поддержки фанатов обыграл в Самаре «Крылья Советов»
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