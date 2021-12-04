Победитель викторины «Вакцинация — это жизнь» получил квартиру в Самаре

Самара, 4 декабря. Пенсионер из Тольятти выиграл в викторине «Вакцинация — это жизнь» и получил новую квартиру в Самаре.

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, 83-летний Виктор Константинович Евстигнеев сначала не поверил своей удаче и даже отказывался ехать на торжественное вручение, но заставила внучка. При этом важность медицинской процедуры пенсионер осознал самостоятельно, а еще проследил, чтобы прививку сделали все близкие.

«Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашел и увидел своими глазами квартиру», — сообщил самарец.

Отмечается, что в скором времени в Самарской области пройдет второй тур розыгрыша ценных призов. В этот раз среди вакцинированных разыграют машину и тысячи подарочных сертификатов номиналом 4 тысячи рублей.

Также выиграть 100 000 рублей смогут россияне со всех уголков страны. Новый этап розыгрыша денег уже стартовал. Для участия нужно было привиться от коронавируса любой отечественной вакциной.