Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 13:35
13:35
Происшествия
Мужчина совершил поджог главной рождественской елки Каунаса в Литве
13:34
Происшествия
Кипяток залил одну из основных магистралей Красносельского района Петербурга
13:34
Общество
Пермячка через суд добилась от администрации двухкомнатной квартиры
13:33
Происшествия
Таксист жестоко избил пассажирку в центре Ярославля
13:28
Политика
Путин отметил успехи «Единой России» на осенних выборах
13:26
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» Ливии переговорил с властями Турции
13:26
Общество
Правозащитница рассказала о страданиях колясочников из-за плохой уборки снега в Петербурге
13:24
Происшествия
Бизнесмена из Ростова-на-Дону осудят за гибель людей при взрыве в шаурмичной
13:21
Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил россиян об аномальных морозах
13:19
Экономика
Мишустин заявил о росте товарооборота России и ОАЭ в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Улучшенный двухэтажный поезд стал ходить из Оренбурга через Самару в Москву
Общество
Улучшенный двухэтажный поезд стал ходить из Оренбурга через Самару в Москву
vk.com  /  Куйбышевская железная дорога

Самара, 4 декабря. Сегодня в столицу прибыл первый рейс нового двухэтажного поезда 137/138 Оренбург — Самара — Москва. Накануне во время стоянки состава в Самаре состоялось торжественное мероприятие.

«Символично, что этот поезд, состоящий из инновационных вагонов, мы запускаем в День пассажира», — отметил Владислав Губанов, начальник Куйбышевского филиала АО «ПФК».

Из Самары в Москву уже несколько лет ходит состав с двухэтажными вагонами под номером 49/50. Новые вагоны отличаются от прежних изменением некоторых пространственных решений и технической «начинкой». Самое главное — стало чуть больше места в купе верхнего этажа. Теснота «наверху» была главной претензией пассажиров к двухэтажным вагонам.

Кроме того, в новых составах предусмотрены детское купе и душевые кабины в каждом вагоне. В каждом купе имеются сейфы для ценных вещей, возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха, а также зарядить телефон с помощью беспроводного устройства.

Благодаря новым вагонам поезд 137/138 теперь курсирует ежедневно. К нему применяется динамическое ценообразование, но пока действуют особые тарифы. Так, на сегодняшний день билет из Самары до Москвы на этом составе стоит от 1979 рублей. Это дешевле, чем на двухэтажном поезде 49/50, и даже дешевле, чем в плацкартном вагоне нефирменного поезда Орск — Москва.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары и Сызрани утвердили повышение тарифов на городской общественный транспорт с 1 января 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Улучшенный двухэтажный поезд стал ходить из Оренбурга через Самару в Москву
самара железная дорога поезда пассажирские перевозки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать