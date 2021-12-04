Улучшенный двухэтажный поезд стал ходить из Оренбурга через Самару в Москву

Самара, 4 декабря. Сегодня в столицу прибыл первый рейс нового двухэтажного поезда 137/138 Оренбург — Самара — Москва. Накануне во время стоянки состава в Самаре состоялось торжественное мероприятие.

«Символично, что этот поезд, состоящий из инновационных вагонов, мы запускаем в День пассажира», — отметил Владислав Губанов, начальник Куйбышевского филиала АО «ПФК».

Из Самары в Москву уже несколько лет ходит состав с двухэтажными вагонами под номером 49/50. Новые вагоны отличаются от прежних изменением некоторых пространственных решений и технической «начинкой». Самое главное — стало чуть больше места в купе верхнего этажа. Теснота «наверху» была главной претензией пассажиров к двухэтажным вагонам.

Кроме того, в новых составах предусмотрены детское купе и душевые кабины в каждом вагоне. В каждом купе имеются сейфы для ценных вещей, возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха, а также зарядить телефон с помощью беспроводного устройства.

Благодаря новым вагонам поезд 137/138 теперь курсирует ежедневно. К нему применяется динамическое ценообразование, но пока действуют особые тарифы. Так, на сегодняшний день билет из Самары до Москвы на этом составе стоит от 1979 рублей. Это дешевле, чем на двухэтажном поезде 49/50, и даже дешевле, чем в плацкартном вагоне нефирменного поезда Орск — Москва.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самары и Сызрани утвердили повышение тарифов на городской общественный транспорт с 1 января 2022 года.