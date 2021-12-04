Жительницу Самары арестовали по подозрению в убийстве маленькой дочери

Самара, 4 декабря. Суд принял решение заключить под стражу жительницу Самары, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. Женщина 1980 года рождения была задержана в минувший четверг.

Жительница в ходе допроса уже призналась в содеянном. Ей предъявили обвинение в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», уточнили в областном управлении СК России.

Тело ребенка 2017 года рождения обнаружили в одном из жилых домов, расположенных по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары. Арендатором квартиры являлась 41-летняя мать погибшей. Маленькую девочку нашел мертвой собственник жилья, который решил наведаться к женщине, так как та перестала выходить на связь.

Предварительно установлено, что ребенок скончался в результате асфиксии, вызванной утоплением. Сопровождением по уголовному делу занимаются сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

В Тюмени суд продлил арест местному жителю, который обвиняется в жестоком убийстве восьмилетней девочки. Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 1 марта следующего года.