Тарифы на посещение детсадов в Самарской области станут выше в 2022 году

Самара, 2 декабря. Министерство образования и науки Самарской области утвердило новые тарифы на содержание детей в дошкольных учреждениях. Самые высокие установлены для Самары и Тольятти — 175 рублей за ребенка в день.

Сейчас водить ребенка в детсад в двух крупнейших городах региона обходится родителям в 150 рублей в день. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2022 года.

В других городах Самарской области новый тариф установлен в размере 165 рублей в день, в муниципальных районах — 150 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что под Самарой был замечен грузовик с надписью «Вакцины для детей». Какие именно вакцины везла машина и не является ли фотография фейком — неизвестно.