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Землю под строительство «фантомной» станции метро изымут в центре Самары
Общество
Землю под строительство «фантомной» станции метро изымут в центре Самары
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 2 декабря. В областном центре начата процедура изъятия земель у собственников для госнужд в районе Самарской площади. Как говорится в документе, опубликованном на сайте горадминистрации, участки территории потребуются для проектирования и строительства метр на участке между станциями «Алабинская» и «Самарская».

Изымаются земли именно там, где первоначальным планом предполагалось размещение станции «Самарская» - на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. В основном там располагаются торговые павильоны, но обозначены также адреса трех домов. Два из них — старые одно- и двухэтажные строения, не представляющие особой ценности. Еще по одному адресу значится добротная шестиэтажная многоподъездная «сталинка». Вряд ли речь пойдет о ее сносе, скорее всего, под строительство может быть задействована часть придомовой территории.

Нюанс ситуации в том, что последние озвученные планы завершения первой линии самарского метро предполагают отказ от строительства «Самарской» в пользу станции «Театральная» на километр дальше, в районе площади Куйбышева. Там уже начались работы по планировке территории. Возможно, под станцию «Самарская» все-таки оставят задел на неопределенное будущее. Подобная практика реализуется, в частности, в метро Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщал о том, что власти Самары и Сызрани утвердили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года.

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метрополитен строительство самара
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