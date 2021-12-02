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Фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» на матче в Самаре покинут трибуны на 13-й минуте
Спорт
Фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» на матче в Самаре покинут трибуны на 13-й минуте
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 2 декабря. Активные фанаты ЦСКА и «Крыльев Советов» покинут трибуны стадиона «Солидарность Арена» во время субботнего матча этих команд. Это произойдет в знак протеста против действий полиции на матче ЦСКА — «Зенит» в предыдущем туре РПЛ.

28 ноября на фанатском секторе ЦСКА в Москве во время матча с «Зенитом» было устроено файер-шоу, создавшее дымовую завесу над частью футбольного поля. После игры с помощью ОМОН были произведены массовые задержания фанатов армейского клуба. В знак протеста против действий силовиков на матчах 17-го тура РПЛ сектора активной поддержки на всех стадионах опустеют на 13-й минуте.

Перед тем, как покинуть трибуны, фанаты предлагают мощно поддержать футболистов.

«Мы призываем выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры», — говорится в заявлении болельщицкого объединения «Крыльев Советов».

Ранее ФАН сообщал, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал новое двухлетнее соглашение с полузащитником Антоном Зиньковским. На тренировке игроку подарили футболку с номером 2024.

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