Грузовик с вакцинами для детей заметили под Самарой

Самара, 1 декабря. Большегруз с необычной надписью наблюдали жители Самарской области на трассе недалеко от областного центра. Если верить написанному на борту, грузовик вез вакцины для детей.

Фотографию фургона опубликовали в одном из популярных самарских аккаунтов в соцсети. На фото на борту грузовика видна надпись «Минздрав РФ. Вакцины для детей».

vk.com / Группа Подслушано в Самаре

В обсуждении под фотографией многие пользователи сети предположили, что это могут быть не анонсированные детские вакцины от коронавируса, а другие препараты из календаря прививок.

Впрочем, есть вероятность и того, что фото фейковое. На такие подозрения наводит стиль, которым выполнена надпись. Она вполне могла быть нанесена на фото в графическом редакторе.

Официальной реакции регионального минздрава на эту информацию до сих пор не последовало. Ранее минобр Самарской области прокомментировал слухи о том, что через школьные чаты ведется предварительная запись детей на вакцинацию от коронавируса.