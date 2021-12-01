Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей

Самара, 1 декабря. В регионе не намерены снижать охват населения тестированием на COVID-19. На нынешний момент он составляет 456 человек на каждые 100 тысяч населения. Это существенно превышает федеральную норму, обозначенную на уровне 300 человек из 100 тысяч.

Кстати, именно этим обстоятельством региональные власти объясняли высокие цифры по заболеваемости COVID-19 в Самарской области. В ряде других регионов данные могли быть ниже просто в силу меньшей выявляемости реального числа заболевших.

Чтобы удержать заданную планку, область закупит экспресс-тесты на коронавирус на общую сумму 92 млн рублей. Такие тесты позволят получить результат в течение 15 минут, то есть в течение одного приема у врача либо визита доктора на дом к больному. Сейчас при амбулаторном лечении после взятия мазка ждать результатов приходится 5 дней и более. При серьезном течении болезни такие сроки могут оказаться критическими и даже фатальными.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из районов Самары четверо больных COVID-19 оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.