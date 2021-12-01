Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 21:24
21:24
Видео
В филиале Музея Победы в Жукове открылась выставка «Победы Маршал»
21:14
Общество
Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата
21:13
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
21:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице
21:04
Общество
Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму
21:04
Весь мир
Суд вынес приговор американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой
21:01
Общество
Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков
20:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу
20:56
Экономика
Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов
20:55
Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Самара, 1 декабря. В регионе не намерены снижать охват населения тестированием на COVID-19. На нынешний момент он составляет 456 человек на каждые 100 тысяч населения. Это существенно превышает федеральную норму, обозначенную на уровне 300 человек из 100 тысяч.

Кстати, именно этим обстоятельством региональные власти объясняли высокие цифры по заболеваемости COVID-19 в Самарской области. В ряде других регионов данные могли быть ниже просто в силу меньшей выявляемости реального числа заболевших.

Чтобы удержать заданную планку, область закупит экспресс-тесты на коронавирус на общую сумму 92 млн рублей. Такие тесты позволят получить результат в течение 15 минут, то есть в течение одного приема у врача либо визита доктора на дом к больному. Сейчас при амбулаторном лечении после взятия мазка ждать результатов приходится 5 дней и более. При серьезном течении болезни такие сроки могут оказаться критическими и даже фатальными.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из районов Самары четверо больных COVID-19 оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
самарская область тесты на COVID-19
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать