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Власти Самары и Сызрани утвердили повышение тарифов на общественный транспорт
Общество
Власти Самары и Сызрани утвердили повышение тарифов на общественный транспорт
vk.com  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 1 декабря. Официально утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте Самары и Сызрани. Соответствующие постановления подписаны властями двух городов.

В Самаре, как и анонсировалось, с 1 января 2022 года стоимость проезда в трамваях, троллейбусах, автобусах (по муниципальным маршрутам) и метро возрастет с 32 до 35 рублей при наличном расчете. В случае оплаты картой придется заплатить 32 рубля. Сейчас со счета обычной банковской или транспортной карты списывается по 29 рублей, с карты «Мир» — по 23 рубля, с карты жителя Самарской области — по 21 рублю.

В Сызрани муниципальный общественный транспорт представлен только автобусами. Проезд на них с января повысится с 25 до 27 рублей при расчете наличными средствами. Оплата проезда с помощью безнала обойдется в 25 рублей 50 копеек, что также на 2 рубля дороже действующего сейчас тарифа.

Ранее ФАН сообщал, что перевозчикам в Самаре будут предоставлены в 2022 году субсидии из городского бюджете в размере 38 рублей за одного пассажира.

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тарифы самара общественный транспорт сызрань самарская область
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