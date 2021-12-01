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Две машины в течение суток провалились под землю в Самаре
Происшествия
Две машины в течение суток провалились под землю в Самаре
vk.com  /  Группа Новости Самары

Самара, 1 декабря. Сразу два автомобиля в течение суток провалились под землю в областном центре. Рано утром жильцы дома по улице Волгина увидели лежащий в яме на боку легковой автомобиль.

Фото инцидента появилось в соцсетях. Со слов очевидцев, яма была выкопана для прокладки теплосети еще месяц назад. Ограждение изначально было, но оно упало в котлован. И водитель иномарки, скорее всего, в темноте и тумане попросту не заметил яму.

Две машины в течение суток провалились под землю в Самаре
vk.com / Группа Новости Самары

Через несколько часов появились комментарии самарского филиала компании «Т Плюс». Тепловики утверждают, что водитель проигнорировал ограждающие знаки, потому допустил опрокидывание автомобиля.

Во всяком случае, из-за этого инцидента в котловане вновь закипела работа. Автомобиль достали на поверхность.

А днем на улице Карбышева провалился асфальт под колесом большегрузного автомобиля.

«Недавно там вырыли здоровенную яму, потом закопали и закатали асфальтом. Видимо, плохо закопали или плохо закатали», — прокомментировала событие в соцсети жительница Самары Ксения К.

На фото, опубликованных очевидцами, действительно заметно, что асфальт вокруг места провала совсем свежий.

Две машины в течение суток провалились под землю в Самаре
vk.com / Группа ДТП 163 Самара

Ранее ФАН сообщал, что из-за гололеда в Самаре едва не столкнулись два автобуса с пассажирами.

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Все новости / Происшествия / Две машины в течение суток провалились под землю в Самаре
дтп самара происшествия
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