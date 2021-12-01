Депутат Хинштейн обратился в прокуратуру из-за небывалой гололедицы в Самаре

Самара, 1 декабря. Небывалое количество пострадавших обратились в травмпункты в последний день ноября 2021 года. Причиной тому послужило образование на дорогах и тротуарах гололедицы, ликвидировать которую оперативно городским службам не удалось.

Несмотря на заявления о круглосуточной борьбе с природным явлением и тонны высыпанных на дороги реагентов, травматологам пришлось вызывать подмогу, срывая с выходных своих коллег из других смен. Дневная «норма» по количеству пострадавших на скользких поверхностях была с лихвой перекрыта уже к обеду.

По уверениям врачей, всплеск числа травмированных с началом зимнего сезона наблюдается ежегодно, но такого резкого увеличения пациентов они не наблюдали давно. И это еще при том, что многие в такую погоду просто остались дома и не отпустили детей после школы в кружки и секции.

Свое возмущение ситуацией высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Уже обратился в прокуратуру с запросом о проведении проверки работы городских и коммунальных служб. Кто виноват, что они оказались не готовы к сегодняшнему гололеду, и кто ответит за пострадавших жителей?», — высказался парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее ФАН сообщал, что в условиях гололеда в Самаре и области произошел ряд серьезных ДТП. В одном из них недалеко от города Отрадного погиб водитель автомобиля «Ока».