Футбольный статистик и журналист Юрий Рощупкин умер от COVID-19 в Самаре

Самара, 1 декабря. Футбольный статистик и журналист Юрий Рощупкин ушел из жизни в возрасте 79 лет. Последние несколько дней он находился в реанимации с СOVID-19.

«Не стало футбольного эксперта, статистика, журналиста, преданного самарскому футболу человека, настоящего профессионала», — такие слова опубликованы на официальном сайте ПФК «Крылья Советов».

Будучи военнослужащим, Юрий Рощупкин страстно болел за московский «Спартак» и увлекался футбольной статистикой. А уйдя на «гражданку» и переехав в Самару, превратил свое хобби в новую профессию, которой посвятил не один десяток лет. Он публиковал свои заметки и статистические выкладки в газете «Самара-Спорт-Экспресс» и появившемся ей на смену еженедельнике «Самарский футбол» до самых последних дней.

Другой его страстью были Жигули. Юрий Митрофанович много лет подряд организовывал походы как по известным, так и самым потаенным местам древних Жигулевских гор, сколотив вокруг себя коллектив единомышленников.

Через супругу Юрий Рощупкин был связан родством с Надей Ковбой — бывшей женой экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы, ушедшего из жизни от коронавируса в возрасте 42 лет менее двух недель назад. Именем Дениса Ковбы болельщики «Крыльев Советов» предложили назвать улицу, ведущую к стадиону «Солидарность Арена».