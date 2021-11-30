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Самарская область в 2022 году получит рекордную сумму из федерального бюджета
Общество
Самарская область в 2022 году получит рекордную сумму из федерального бюджета
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 30 ноября. Губернская дума во втором и окончательном чтении приняла бюджет на 2022 год и последующие два года. Во время заседания была озвучена сумма, которую Самарская область получит из федерального бюджета. Она составит 56,8 млрд рублей.

Это рекордная сумма, которую регион когда-либо получал из федерального центра. Для сравнения: в 2018 году подобное финансирование было меньшим в три с лишним раза.

«Когда-то рекордные цифры, которые выделялись нашему региону в преддверии чемпионата мира по футболу, доходили до 20 миллиардов рублей», — напомнил депутатам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По убеждению главы региона, столь успешно лоббировать интересы области в федеральном центре позволяет эффективная работа по исполнению нацпроектов.

Ранее ФАН сообщал, что самарский губернатор Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципальных образований области точечной работы с непривитыми от COVID-19 гражданами.

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