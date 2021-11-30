Больше половины депутатов из Отрадного Самарской области нарушили закон о коррупции

Самара, 30 ноября. Сразу 11 депутатов городской думы в Отрадном Самарской области были уличены в нарушении антикоррупционного законодательства. Это выяснилось в результате проверки, проведенной прокуратурой города.

«В ходе проверки выявлены многочисленные факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год», — поясняет подробности прокуратура г. Отрадного.

По поводу выявленных нарушений было созвано внеочередное заседание думы, численный состав которой, как выяснил ФАН, насчитывает 20 депутатов. К 11 нарушителям была в соответствии с федеральным законодательствам применена мера ответственности в виде предупреждения.

Ранее ФАН сообщал, что в 18 км от Отрадного на автотрассе произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Ока». В результате погиб водитель отечественной легковушки.