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Больше половины депутатов из Отрадного Самарской области нарушили закон о коррупции
Общество
Больше половины депутатов из Отрадного Самарской области нарушили закон о коррупции
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Самара, 30 ноября. Сразу 11 депутатов городской думы в Отрадном Самарской области были уличены в нарушении антикоррупционного законодательства. Это выяснилось в результате проверки, проведенной прокуратурой города.

«В ходе проверки выявлены многочисленные факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год», — поясняет подробности прокуратура г. Отрадного.

По поводу выявленных нарушений было созвано внеочередное заседание думы, численный состав которой, как выяснил ФАН, насчитывает 20 депутатов. К 11 нарушителям была в соответствии с федеральным законодательствам применена мера ответственности в виде предупреждения.

Ранее ФАН сообщал, что в 18 км от Отрадного на автотрассе произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Ока». В результате погиб водитель отечественной легковушки.

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