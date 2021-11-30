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«Крылья Советов» продлили на два года соглашение с Антоном Зиньковским
Спорт
«Крылья Советов» продлили на два года соглашение с Антоном Зиньковским
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 30 ноября. Лидер «Крыльев Советов» Антон Зиньковский останется в клубе еще на два года. Именно на такой срок рассчитано новое соглашение футболиста с самарской командой.

Прежний контракт истекал в конце нынешнего календарного года, и при желании Зиньковский мог бы покинуть Самару свободным агентом, то есть уйти в другой клуб без компенсации. Теперь в случае трансфера покупателю придется выплатить «Крыльям» определенную сумму отступных.

Некоторое время назад сам Зиньковский признавался, что на его решение может повлиять позиция «Крыльев Советов» в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас самарская команда делит 6–8-е места с ЦСКА и «Ахматом» и всего на одно очко отстает от «Локомотива» и «Краснодара», занимающих 4-е и 5-е места.

«Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать. Я счастлив, что нам удалось договориться. «Крылья Советов» — мой дом, мне очень комфортно здесь», — прокомментировал Антон Зиньковский подписание нового соглашения.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» избавились от долга в 700 млн рублей по кредиту, взятому в 2014 году у «Газбанка».

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