Метромост через реку может появиться в Самаре

Самара, 30 ноября. Метромост, пересекающий реку, может появиться в областном центре. Это следует из проекта нового генплана Самары. Правда, реализация этой идеи остается в неопределенном будущем.

Как можно судить из схемы в проекте генплана, эстакада через реку Самару должна пройти параллельно существующему Южному мосту. Предполагается, что по новому сооружению пройдет линия метрополитена, а также будет организовано автомобильное движение. Возможно, реализация такого плана, если она состоится, позволит реконструировать Южный мост.

Как пояснили в департаменте градостроительства г.о. Самара, включение проекта моста в генплан не означает, что он немедленно начнет осуществляться. Но это может ускорить включение такого объекта в госпрограммы и выделение финансирования.

Ранее ФАН сообщал, что проектом нового генплана Самары предусмотрено строительство в областном центре еще двух линий метро. Пока у метростроителей есть финансирование только на завершение первой линии.