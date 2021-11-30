Водитель «Оки» в гололед погиб на трассе под Самарой

Самара, 30 ноября. Смертельное ДТП произошло на трассе «Отрадный — Богатое — Борское» в Самарской области в 18 км от Отрадного. Вероятнее всего, причиной происшествия стал гололед.

«По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-1111 («Ока»), не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством в сложных погодных условиях, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением мужчины 1961 года рождения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Водитель «Оки» скончался до приезда медиков на место ДТП. Все подробности и обстоятельства происшедшего в данный момент уточняются правоохранительными органами.

Ранее ФАН сообщал, что из-за гололеда на Красноглинском шоссе в Самаре вылетели с дороги два автобуса с пассажирами.