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Водитель «Оки» в гололед погиб на трассе под Самарой
Происшествия
Водитель «Оки» в гололед погиб на трассе под Самарой
vk.com  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Самара, 30 ноября. Смертельное ДТП произошло на трассе «Отрадный — Богатое — Борское» в Самарской области в 18 км от Отрадного. Вероятнее всего, причиной происшествия стал гололед.

«По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-1111 («Ока»), не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством в сложных погодных условиях, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением мужчины 1961 года рождения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Водитель «Оки» скончался до приезда медиков на место ДТП. Все подробности и обстоятельства происшедшего в данный момент уточняются правоохранительными органами.

Ранее ФАН сообщал, что из-за гололеда на Красноглинском шоссе в Самаре вылетели с дороги два автобуса с пассажирами.

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дтп происшествие самарская область
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