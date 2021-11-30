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Два автобуса с пассажирами вылетели с дороги из-за гололеда в Самаре
Происшествия
Два автобуса с пассажирами вылетели с дороги из-за гололеда в Самаре
Невские Новости  / 

Самара, 30 ноября. Сильный гололед стал причиной еще одного дорожно-транспортного происшествия в областном центре с участием пассажирских автобусов. Рано утром едва не столкнулись два автобуса на Красноглинском шоссе.

Об инциденте сообщил портал 63.ru. Судя по имеющимся сведениям, транспортным средствам удалось избежать столкновения. Из-за этого междугородний автобус перекрыл двухполосную дорогу, а автобус, следовавший по городскому маршруту, съехал в кювет.

Все это случилось на участке, проходящем по лесной зоне между поселками Мехзавод и Управленческий в Красноглинском районе. Эта дорога протяженностью в несколько километров не освещается в темное время суток и имеет большой уклон. То, что происшествие обошлось без серьезных последствий, — большая удача.

Официальной информации об этом ДТП на момент публикации материала не поступало.

Ранее в Самаре автобус с пассажирами, набравший скорость, из-за гололеда не смог затормозить, и водитель направил его в фонарный столб. Известно о четверых пострадавших.

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дтп самара происшествия
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