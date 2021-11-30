Гололедица в Самаре: дети опоздали в школы, ЦУР публикует адреса травмпунктов

Самара, 30 ноября. Утром во вторник страницы соцсетей жителей региона запестрели жалобами на сильную гололедицу. Многие опоздали на работу, а дети — в школы и детсады. Кто-то очень медленно передвигался по тротуарам, кто-то поскользнулся и упал в ледяную лужу и вынужден был вернуться домой переодеться.

В кружках и секциях многих детей из-за погодных условий вовсе не дождались.

«У меня одно сообщение за другим в вайбере: один упал, не дошел, другому вообще родители запретили выходить из дома. Меньше половины детей в итоге занимаются сегодня», — рассказала ФАН Оксана Д., педагог одного из учреждений допобразования.

Администрация Самары рапортует, что борьба с гололедицей ведется круглосуточно. Обработано реагентами 1,5 млн квадратных метров дорог. Приоритет — тротуары, подходы к школам, больницам, соцучреждениям. Но если в центре города результаты такой деятельности действительно заметны, то, например, в «спальном» Кировском районе корреспондент ФАН наблюдал на тротуарах нетронутую корку льда и отсутствие каких бы то ни было работ.

Центр управления регионом массово принимает жалобы граждан с адресами, где требуется устранить ледяную корку, и передает в соответствующие службы. Кроме того, ЦУР опубликовал список травмпунктов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, в которые следует обратиться, если человек что-то повредил себе при падении на льду.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре обнаружился серьезный дефицит дворников. Эту проблему городские власти предлагают решить закупкой спецмашин по уборке дорог и тротуаров.