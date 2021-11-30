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Более 19 тыс. пассажиров без масок не пустили в метро Самары с начала года
Общество
Более 19 тыс. пассажиров без масок не пустили в метро Самары с начала года
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 30 ноября. С начала года более 19,5 тысячи пассажиров не были допущены в самарский метрополитен из-за отсутствия маски и отказа ее надеть. В ноябре 2021 года число таких «отказников» составило более 650 человек.

«Нередко бывает так, что люди проходят через первые контрольные пункты, затем спускают маску и продолжают поездку. Чтобы такого не происходило, патрулирование продолжается. Периодически приходится делать замечания и в вагонах. Тех, кто не устраняет правонарушение на месте, мы сопровождаем к выходу, и полицейские принимают дальнейшие меры», — сообщил Андрей Козлов, начальник подразделения транспортной безопасности МП «Самарский метрополитен».

Тех, кого пришлось выводить из вагонов из-за категорического отказа надеть маску, насчитали только за ноябрь 179 человек. Выяснение отношений с некоторыми доходит до составления протокола об административном правонарушении. Таковых за ноябрь набралось 52 человека, а с начала года — 567.

Чтобы не возникало вопросов по правомерности действий полицейских, все события записываются на видеокамеры. Стационарные записывающие устройства установлены в вестибюлях станций. Кроме того, у всех проверяющих есть мобильные видеорегистраторы.

Ранее ФАН сообщал, что перевозчики в Самаре в 2022 году получат субсидии из бюджета города в размере по 38 рублей за каждого перевезенного пассажира.

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метрополитен самара общественный транспорт масочный режим
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