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Самарский губернатор потребовал точечных мер в отношении непривитых
Общество
Самарский губернатор потребовал точечных мер в отношении непривитых
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Самара, 30 ноября. На очередном заседании регионального оперштаба губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов и сотрудников ведомств не расслабляться, несмотря на то, что число заболевших COVID-19 пошло на убыль.

«Вы считаете, что волна прошла, а она не закончилась, и увеличение зафиксированных случаев ОРВИ говорит о том, что можем снова получить рост по коронавирусу», — предупредил Дмитрий Азаров.

Оперштаб счел возможным на этой неделе отменить только одну из действующих ограничительных мер. Граждан снова будут пускать на выставочные мероприятия и конгрессы при условии наличия у них QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательного ПЦР-теста.

Губернатор призвал участников заседания усилить работу по увеличению темпов вакцинации от коронавируса.

«Мы договаривались на штабе с главами муниципальных образований, что лично, очно, точечно — по каждой семье с маленькими детьми, семье, где ожидают ребенка, по каждой семье, где есть непривитые граждане в возрасте 60+, — проведут разъяснительную работу, постараются убедить, найти правильные слова. Я этой работы не вижу пока, она не отстроена», — раскритиковал глава региона руководителей муниципалитетов.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что такая работа — это зона персональной ответственности глав городов, районов, поселений.

Ранее ФАН рассказывал о реакции министерства образования и науки Самарской области на слухи о том, что через школьные чаты составляются списки детей на вакцинацию от COVID-19.

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самара самарская область оперштаб вакцинация от covid-19
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