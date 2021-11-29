Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 21:39
21:36
Весь мир
Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
21:26
Общество
Какие изменения ждут россиян с декабря
21:18
Спорт
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
21:13
Армия
Представительство ЛНР: военнослужащие ВСУ обстреляли село Николаевка в Донбассе
21:09
Весь мир
Турецкие власти рассказали о жертвах урагана в Стамбуле
21:06
Общество
Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
21:02
Армия
Ростех анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия
20:59
Армия
Баранец ответил на высказывание полковника ВСУ о российской армии пословицей про собаку
20:59
Общество
Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» рассказала о победе в конкурсе соцпроектов
20:59
Шоу-бизнес
Баскова сравнили с Милохиным из-за татуировки и черных ногтей
Все новости

Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
Общество
Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
сыктывкар.рф  / 

Самара, 29 ноября. Помещения одного из частных детских садов в доме по Московскому шоссе в областном центре выкуплены администрацией города. Здесь оборудуют ясельные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Идея использовать для увеличения ясельных групп уже готовые и оборудованные помещения возникла и была утверждена в департаменте образования г.о. Самара в ноябре 2019 года. Решено было выкупать помещения у частных детских садов, расположенных на первых этажах жилых домов.

На эти цели в бюджете Самары на 2021 год была заложена сумма в 22,2 млн рублей. Также 9,3 млн рублей выделили региональные власти.

Еще один вариант увеличения мест для малышей — не выкупать помещения, а предоставлять субсидии владельцам частных детсадов на создание ясельных мест. Под это в областном бюджете было заложено на текущий год 11,6 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал о реакции министерства образования и науки Самарской области на слухи о том, что через школьные чаты ведется запись детей на вакцинацию от COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
самара образование ясли детские сады
Комментировать