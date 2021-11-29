Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам

Самара, 29 ноября. Помещения одного из частных детских садов в доме по Московскому шоссе в областном центре выкуплены администрацией города. Здесь оборудуют ясельные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Идея использовать для увеличения ясельных групп уже готовые и оборудованные помещения возникла и была утверждена в департаменте образования г.о. Самара в ноябре 2019 года. Решено было выкупать помещения у частных детских садов, расположенных на первых этажах жилых домов.

На эти цели в бюджете Самары на 2021 год была заложена сумма в 22,2 млн рублей. Также 9,3 млн рублей выделили региональные власти.

Еще один вариант увеличения мест для малышей — не выкупать помещения, а предоставлять субсидии владельцам частных детсадов на создание ясельных мест. Под это в областном бюджете было заложено на текущий год 11,6 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал о реакции министерства образования и науки Самарской области на слухи о том, что через школьные чаты ведется запись детей на вакцинацию от COVID-19.