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Первый в мире памятник газовой плите появится в Самаре
Общество
Первый в мире памятник газовой плите появится в Самаре
pixabay.com  / 

Самара, 29 ноября. Первый в мире памятник газовой плите может появиться в Самаре. Инициатором его установки выступила Средневолжская газовая компания.

«Новый памятник должен появиться в Самаре в 2023 году. Он призван напомнить всем жителям и гостям города о том, как предмет бытовой техники положил конец эпохе керогазов, примусов и дровяных печей», — сообщает пресс-служба СВГК.

Компания объявила конкурс идей и эскизов будущего памятника среди работников организации и жителей региона. По его итогам организаторы поблагодарили участников и пообещали поощрительные призы. Но полноценный проект все-таки будет заказан профессионалам, в Союзе архитекторов России.

«Будущий памятник газовой плите – это еще и дань уважения нашим ветеранам, тем, кто газифицировал Самару в 40-х и 50-х годах», — добавил Иван Аветисян, председатель правления СВГК.

Стоит отметить, что в Самаре уже имеется памятник батарее центрального отопления, установленный на стене проходной Самарской ГРЭС на Волжском проспекте.

Ранее ФАН сообщал, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сумел закрыть долг в 700 млн рублей за кредит, взятый в «Газбанке»  в 2014 году.

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