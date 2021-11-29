Первый в мире памятник газовой плите появится в Самаре

Самара, 29 ноября. Первый в мире памятник газовой плите может появиться в Самаре. Инициатором его установки выступила Средневолжская газовая компания.

«Новый памятник должен появиться в Самаре в 2023 году. Он призван напомнить всем жителям и гостям города о том, как предмет бытовой техники положил конец эпохе керогазов, примусов и дровяных печей», — сообщает пресс-служба СВГК.

Компания объявила конкурс идей и эскизов будущего памятника среди работников организации и жителей региона. По его итогам организаторы поблагодарили участников и пообещали поощрительные призы. Но полноценный проект все-таки будет заказан профессионалам, в Союзе архитекторов России.

«Будущий памятник газовой плите – это еще и дань уважения нашим ветеранам, тем, кто газифицировал Самару в 40-х и 50-х годах», — добавил Иван Аветисян, председатель правления СВГК.

Стоит отметить, что в Самаре уже имеется памятник батарее центрального отопления, установленный на стене проходной Самарской ГРЭС на Волжском проспекте.

Ранее ФАН сообщал, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сумел закрыть долг в 700 млн рублей за кредит, взятый в «Газбанке» в 2014 году.