Власти Самары отреагировали на слухи о записи детей на вакцинацию через школьные чаты

Самара, 29 ноября. В соцсетях региона стали появляться сведения о том, что в школах организуется предзапись детей на будущую вакцинацию от COVID-19. Якобы в школьных чатах собираются сведения о количестве желающих, чтобы заказать нужное количество вакцин. Скриншот подобной переписки был опубликован в одном из региональных СМИ.

На ситуацию отреагировали в министерстве образования и науки Самарской области. Там пояснили, что в настоящий момент вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет находится на этапе контроля качества, ее применение может начаться к концу декабря 2021 года. На нынешний момент никаких рекомендаций по составлению списков в образовательные учреждения Самарской области по линии министерства не поступало.

Чиновники предположили, что источником подобных переписок в школьных чатах может быть кем-то неправильно понятая пропагандистская деятельность медорганизаций, касающаяся различных прививок, не только от коронавируса.

«Региональные медицинские учреждения на постоянной основе проводят подготовительную работу по вопросам вакцинации несовершеннолетних, в том числе от гриппа и других инфекций», — пояснили в минобре.

Ранее ФАН сообщал, что Самара — один из тех городов, где работодатели в наименьшей степени требуют наличия сертификата о вакцинации от кандидатов на вакантные должности.



