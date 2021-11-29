Перевозчики в Самаре после удорожания проезда получат по 38 рублей за пассажира

Самара, 29 ноября. На сайте горадминистрации опубликован проект постановления о субсидиях, выделяемых из городского бюджета перевозчикам, выполняющим муниципальный заказ. Из него следует, что за каждого пассажира предприятия получат по 38 рублей.

Субсидии полагаются трамвайно-троллейбусному управлению, самарскому метрополитену, а также предприятию «СамараАвтоГаз», которое обслуживает городские автобусные маршруты.

При этом уже известно, что пассажиры будут с января 2022 года платить по 35 рублей за поездку наличными деньгами и по 32 рубля при оплате картой. Что же касается себестоимости перевозок, то, например, в самарском метрополитене она составляет примерно 80 рублей за одного пассажира.

В то же время городские власти предлагают расширить круг граждан, которым полагается льготный проезд на транспорте. В частности, речь о школьных преподавателях.