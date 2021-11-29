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Работодатели в Самаре реже всего в России требуют сертификат о вакцинации
Общество
Работодатели в Самаре реже всего в России требуют сертификат о вакцинации
pixabay.com  / 

Самара, 29 ноября. Портал SuperJob провел анализ вакансий от работодателей в разных городах России на предмет необходимости вакцинации от COVID-19. Как выяснилось, менее всего в этом заинтересованы в Воронеже и Самаре.

В столице Черноземья пометка об обязательности вакцинации обнаружилась лишь в 1,4% вакансий. Чуть больший процент — 1,7 — в объявлениях о приеме на работу в Самаре.

В этом смысле тем, кто не привился от COVID-19, наиболее сложно будет трудоустроиться в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве. Впрочем, в процентном исчислении доля подобных требований все равно невелика. Так в северной столице быть уде привитыми для приема на работу требуется в 6,6% случаев, еще для 5,2% работодателей важна готовность соискателя пройти процедуру вакцинации.

В целом по стране требование сделать прививку содержит примерно каждая сотая вакансия. В большей степени это требуется в медицинских организациях, общепите, торговле, сфере услуг и логистике, а также для рабочих специальностей высокой квалификации.

«Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, выше всего в Волгограде (17,9% от общего числа резюме в мегаполисе), Уфе (17,6%) и Москве (17,4%). Реже всего подобные сведения публиковали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%)», — такие сведения публикует SuperJob.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области пока отклонил просьбу рестораторов о возобновлении в регионе проведения корпоративов и дискотек.

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Все новости / Общество / Работодатели в Самаре реже всего в России требуют сертификат о вакцинации
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