Владелица квартиры в Самаре прописала у себя более 120 человек

Самара, 29 ноября. Более 120 человек оказались зарегистрированы по месту жительства в скромной квартире на улице Мичурина в областном центре. Этот факт обнаружили и доказали сотрудники полиции. Владелица квартиры теперь предстанет перед судом.

Как выяснилось, жилплощадью владеет 44-летняя женщина, которая зарабатывала в том числе тем, что позволяла зарегистрироваться в своей квартире гражданам из стран ближнего зарубежья. Сотрудники миграционной службы не могли не обратить внимание на этот факт.

«Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Участковые полицейские с помощью личных наблюдений и опроса соседей установили, что по факту никто из множества прописанных мигрантов в квартире не жил, то есть регистрация предоставлялась фиктивно. К тому же женщина призналась, что брала с «клиентов» за это деньги.

Свою вину владелица квартиры признала в полном объеме. Каким будет наказание за нарушение законодательства, теперь установит суд.

Ранее ФАН сообщал, что предприниматель из Самары оштрафован за попытку реализации детских пижам с изображениями героев мультфильмов. Партия товара у него конфискована.