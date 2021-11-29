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Более четырех тысяч пижам с героями мультфильмов уничтожат в Самаре
Общество
Более четырех тысяч пижам с героями мультфильмов уничтожат в Самаре
Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»  / 

Самара, 29 ноября. Партия детских пижам, на которых изображены герои популярных мультфильмов, изъята у одного из самарских предпринимателей. Ему предъявлено нарушение авторских и патентных прав.

Суд назначил предпринимателю административный штраф и постановил изъять партию одежды.

«Свыше 4,5 тысяч пижамных комплектов, являющихся предметом административного правонарушения, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения», — сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре оштрафованы четверо больных COVID-19 за нарушение режима самоизоляции.

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самара самарская область авторские права
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