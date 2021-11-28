Самарские ученые придумали разжижать кровь аппаратом для производства авиадеталей

Самара, 28 ноября. Удивительное применение авиастроительным технологиям нашли ученые Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Они придумали, как можно использовать крупнейшую в стране магнитно-импульсную установку.

Аппарат был разработан и изготовлен в Самарском университете для производства крупногабаритных деталей самолетов и вертолетов. Суть его действия — преобразование электроэнергии в переменное магнитное поле, которое и позволяет совершать пластические деформации различных материалов.

Самарские ученые нашли и ряд других применений этому аппарату. Так, воздействие магнитного импульса может разжижать кровь, что способно помочь в борьбе с тромбозами. Это особенно актуально в нынешние времена, так как образование тромбов считается одним из частых последствий COVID-19.

Также благодаря магнитному воздействию активнее происходит всасывание в кровь различных веществ. Что может позволить примерно на четверть снизить количество потребляемых лекарств.

«Магнитно-импульсная терапия позволяет воздействовать на клетки, что очень востребовано при лечении онкологических заболеваний», — считает профессор Владимир Глущенков, руководитель исследовательской группы.

Также разработки самарских ученых могут использоваться в растениеводстве. В частности, при борьбе с вирусами, поражающими семена картофеля.

Ранее ФАН сообщал о разработке и успешном применении в Самаре чат-бота, который отслеживает состояние амбулаторных больных COVID-19.