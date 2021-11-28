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Самарские ученые придумали разжижать кровь аппаратом для производства авиадеталей
Общество
Самарские ученые придумали разжижать кровь аппаратом для производства авиадеталей
samgd.ru  /  Самарская губернская дума

Самара, 28 ноября. Удивительное применение авиастроительным технологиям нашли ученые Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Они придумали, как можно использовать крупнейшую в стране магнитно-импульсную установку.

Аппарат был разработан и изготовлен в Самарском университете для производства крупногабаритных деталей самолетов и вертолетов. Суть его действия — преобразование электроэнергии в переменное магнитное поле, которое и позволяет совершать пластические деформации различных материалов.

Самарские ученые нашли и ряд других применений этому аппарату. Так, воздействие магнитного импульса может разжижать кровь, что способно помочь в борьбе с тромбозами. Это особенно актуально в нынешние времена, так как образование тромбов считается одним из частых последствий COVID-19.

Также благодаря магнитному воздействию активнее происходит всасывание в кровь различных веществ. Что может позволить примерно на четверть снизить количество потребляемых лекарств.

«Магнитно-импульсная терапия позволяет воздействовать на клетки, что очень востребовано при лечении онкологических заболеваний», — считает профессор Владимир Глущенков, руководитель исследовательской группы.

Также разработки самарских ученых могут использоваться в растениеводстве. В частности, при борьбе с вирусами, поражающими семена картофеля.

Ранее ФАН сообщал о разработке и успешном применении в Самаре чат-бота, который отслеживает состояние амбулаторных больных COVID-19.

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наука самара
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