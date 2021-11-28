Автобус с пассажирами врезался в столб в центре Самары

Самара, 28 ноября. Около трех часов дня по местному времени автобус ЛиАЗ, следовавший по 67-му маршруту, врезался в столб в районе Самарского губернского рынка. ДТП произошло на улице Коммунистической возле пересечения с улицей Маяковского.

Автобус ехал в направлении железнодорожного вокзала, до конечной оставалось две остановки, и в салоне было только 8 пассажиров. По сведениям ГУ МВД России по Самарской области, за рулем находился 53-летний водитель. Полицейские сообщают о двух пострадавших в результате аварии, жертв нет.

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По сведениям ФАН, сегодня в Самаре весь день идет снежная крупа с сильным ветром, на дорогах образуется гололед. Одна из версий случившегося: водитель мог ускориться, чтобы успеть проехать перекресток на зеленый сигнал светофора, и автобус занесло на льду в сторону тротуара. Точную причину ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Накануне в другом районе Самары в столб врезалась легковая машина. В результате возгорания погиб водитель авто.