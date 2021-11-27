Нехватку учителей в школах Самары предлагают решить введением льготных проездных

Самара, 27 ноября. В регионе состоялся круглый стол на тему «Проблемы кадрового обеспечения общеобразовательных организаций в Самарской области. Пути решения». На нем был высказан ряд предложений, которые призваны стимулировать педагогов идти работать в школы либо не уходить из системы общего образования.

В частности, председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев высказал идею о возможности льготного проезда для педагогов на общественном транспорте.

«Большинство учителей пользуются услугами муниципального транспорта, добираясь до работы и обратно, зачастую с пересадками. Суммы за проезд в месяц у них набегают существенные, а если сделать льготу для педагогов, по принципу социального проездного — это было бы для них большим подспорьем», — высказался спикер городского парламента.

Также он предложил вспомнить практику прошлых лет, когда детям учителей полагалось питание по льготным ценам в школьных столовых.

Решение о возможности принятия подобных мер должен будет принять региональный минобр.

Ранее ФАН затрагивал проблемы школьного образования в большом интервью с директором образовательного центра «Южный город», располагающегося в одноименном микрорайоне под Самарой.