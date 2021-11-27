Рыба напала на жительницу Самарской области

Сызрань, 27 ноября. Рыба набросилась на жительницу Самарской области. Супруг женщины принес улов с рыбалки домой в Сызрани. В результате этот инцидент напугал и рассмешил пару.

Женщина сообщила, что рыба не подавала признаков в жизни. Однако стоило пострадавшей налить воды из-под крана для полива цветов, как рыба неожиданно подпрыгнула и вцепилась в палец жительницы Сызрани.

В результате пострадавшая громко закричала. Муж прибежал на кухню, но рыба уже прыгала на полу. В данный момент неизвестно остался ли палец женщины на месте или нет. Соответствующей информацией поделился ktv-ray.tv.

Разъяренная пума недавно напала на ребенка. Инцидент произошел в американском городе Калабасас, штат Калифорния. Животное кинулось на мальчика, когда он пошел поиграть во двор собственного дома. Пума в зубах протащила ребенка не меньше 40 метров, однако на помощь мальчику пришла мама. В результате женщина голыми руками избила кошку.