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Четверо самарцев, больных COVID-19, оштрафованы за нарушение самоизоляции
Общество
Четверо самарцев, больных COVID-19, оштрафованы за нарушение самоизоляции
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 26 ноября. Сотрудники районных администраций в областном центре продолжают обходы больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Управляющие микрорайонами проверяют, находятся ли заболевшие дома.

Для контроля используется домофонная связь. В случае если пациент не отвечает, с ним пытаются связаться по телефону, а также при необходимости устанавливают контакт с соседями. Если обнаруживается факт нарушения режима самоизоляции, информация об этом передается в полицию.

«Чаще всего граждане сами проявляют сознательную позицию — остаются дома без напоминаний и предупреждений», — рассказал Александр Зильберман, управляющий микрорайоном №8 Самарского района.

Тем не менее в одном только Самарском районе — самом маленьком в областном центре — за все время введения ограничения 26 жителей были уличены в несоблюдении карантина. По результатам рассмотрения материалов на четверых из них были составлены протоколы о правонарушениях. Штраф за несоблюдение режима самоизоляции предусмотрен в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что за состоянием амбулаторных больных COVID-19 в Самаре следит чат-бот.

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самара covid-19 самоизоляция
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