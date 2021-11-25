В Самаре запустят три автобусных маршрута для чиновников мэрии

Самара, 25 ноября. В областном центре ищут подрядчика для перевозки сотрудников городской администрации. Планируется организовать три маршрута. Начальная цена лота — чуть менее 4,5 млн рублей. Подрядчик, выигравший прошлогодний тендер, согласился возить чиновников за 2,7 млн рублей.

Два маршрута остались прежними по сравнению с предыдущими годами — из микрорайона Металлург и с улицы Стара-Загоры. Еще один автобус, ранее следовавший от поселка Кряж, теперь будет по утрам начинать движение из-за пределов городской черты – микрорайона Южный город.

Администрация требует, чтобы автобусы были оснащены мягкими сидениями и вмещали в зависимости от маршрута от 45 до 55 пассажиров. На работу, судя по описанию в заказе, сотрудники мэрии должны прибывать в 8:20 утра. По домам автобусы их будут развозить в 17:30, а по пятницам и в предпраздничные дни — в 16:30. Если же предпраздничный день выпадает на пятницу, развоз и вовсе начинается в 15:30.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре с 2022 года будут повышены тарифы в общественном транспорте. Стоимость проезда повысится на 3 рубля.