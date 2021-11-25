«Мертвый город» из 90-х под Самарой обнесут забором по решению суда

Самара, 25 ноября. Суд решил судьбу недостроенного и заброшенного в 90-е годы прошлого века городка в поселке Водино. На Яндекс.Картах несостоявшийся микрорайон обозначен как «Мертвый город».

Несколько многоэтажных домов начинали строиться в конце 80-х годов для работников домостроительного комбината. Однако с началом «лихих 90-х» проект перестал финансироваться, и почти достроенные дома остались стоять в заброшенном состоянии, никем не востребованные.

Несмотря на то, что «Мертвый город» располагается на территории сельского поселения Новосемейкино Красноярского района Самарской области, он находится на балансе администрации городского округа Самара. Хотя до границы областного центра отсюда по трассе около 25 км.

Тем не менее прокуратура, а затем суд требуют именно от администрации Самары решить вопрос с «заброшкой». Как минимум речь о том, чтобы огородить опасную территорию от свободного доступа и расчистить ее от обломков и мусора, оставшихся со времен строительства. А частично, возможно, уже происходит и обрушение конструкций.

По сведениям ФАН, в городской администрации задумываются о том, чтобы полностью снести эти дома и не содержать на балансе бессмысленный разрушающийся объект вдали от городской черты. Но вопрос упирается в наличие средств на демонтаж. Их необходимо предусмотреть в бюджете либо найти инвестора, который пожелает освоить впоследствии эту территорию.

Ранее ФАН сообщал, что в Красноярском районе Самарской области может появиться памятник полководцу Тамерлану на месте его предполагаемой битвы с ханом Тохтамышем. В этом заинтересовано правительство Узбекистана.