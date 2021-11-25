Житель Тольятти выиграл квартиру в Самаре за вакцинацию от COVID-19

Самара, 25 ноября. Жители региона, вакцинировавшиеся от COVID-19, смогли принять участие в розыгрыше ценных призов, среди которых были квартира и автомобиль. Подобная акция — не последняя.

Особенностью самарской акции является то, что на нее могут заявиться абсолютно все, сделавшие прививку с самого начала кампании по вакцинации 24 сентября 2020 года.

«В некоторых регионах подобные акции проводят исключительно для тех, кто только сейчас принял решение поставить прививку от коронавирусной инфекции, что не совсем справедливо. Т.е. здесь в действии система поощрения абсолютно для всех, кто вакцинировался, начиная с прошлого года», — пояснила Галина Гусарова, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области.

Главный приз — однокомнатная квартира в Самаре — достался жителю Тольятти. А автомобиль «Лада Веста» уедет в село Обшаровка во владение еще одной победительнице. Также было разыграно 1000 сертификатов номиналом в 4000 рублей.

«Это стимулирующее мероприятие, прежде всего, направлено на тех, кто сомневается, стоит ли вакцинироваться», — признался Виктор Сойфер, председатель региональной общественной палаты.

Потому 8 декабря планируется еще один подобный розыгрыш.

Ранее ФАН сообщал, что состояние амбулаторных больных COVID-19 в Самаре отслеживает чат-бот.